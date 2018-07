CBF frustra Primeira Liga e proíbe jogos durante pausas em datas Fifa

Ao divulgar seu calendário de jogos para 2017, a Primeira Liga marcou três rodadas para datas em que o Campeonato Brasileiro estará paralisado para jogos entre seleções, as chamadas 'datas Fifa'. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), porém, não parece disposta a deixar esses jogos acontecerem.

Na noite de sexta-feira, a CBF publicou em seu site a versão 2017 do Regulamento Geral das Competições, com algumas pequenas alterações. A mais significativa delas está no parágrafo terceiro do artigo 10: "Não será autorizada a realização de competições durante o período de interrupção de certames nacionais em decorrência de datas Fifa". Essa regra não existia este ano.

Com o aumento na duração da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana, a CBF não incluiu a Copa da Primeira Liga no seu calendário oficial de 2017. Assim, os jogos teriam que acontecer em datas em que os clubes estejam sem jogar.

Na primeira fase, alguns jogos foram marcados para a pré-temporada. Depois, há partidas marcadas para todas as quartas-feiras de fevereiro e para a primeira quarta-feira de março, de Cinzas.

As quartas de final foram anunciadas para acontecerem em 30 de agosto, uma quarta-feira, com as semifinais previstas para o dia 3 de setembro, domingo. Já a final da Copa da Primeira Liga está marcada para 8 de outubro, na véspera da última rodada das Eliminatórias, um domingo. Assim como as datas das duas fases anteriores de mata-mata, esta também é uma "data Fifa", quando o Brasileirão estará paralisado.

Na sexta, a Primeira Liga confirmou a divisão dos grupos, com Fluminense, Internacional, Brasil de Pelotas e Criciúma no A, Flamengo, Grêmio, Ceará e América-MG no B, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Chapecoense e Joinville no C, Avaí, Figueirense, Paraná e Londrina no D.

O chaveamento das quartas de final será definido por sorteio, enquanto que na semifinal o vencedor do jogo que envolve o líder do Grupo A enfrente quem ganhar do duelo de quartas de final que terá o primeiro do Grupo B.