CBF ignora punição e confirma final da Série D

O América de Manaus-AM passou a correr risco de ser eliminado, nesta tarde, após ser punido no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), com a perda de três pontos. Isso porque relacionou o zagueiro Fofão para a partida de volta das semifinais contra o Madureira, nas semifinais.

Pela forma de disputa, o time manauara seria eliminado desta fase. Mas, para evitar esta decisão, o clube entrou com pedido de efeito suspensivo junto ao relator do processo, Flavio Zveiter. Ele deferiu o pedido, determinando que não seja homologado o resultado da partida final até que o recurso do América-AM seja julgado pelo Tribunal Pleno do STJD.

Nas semifinais, o América-AM perdeu para o Madureira por 2 a 1, na cidade paulista de Guaratinguetá, e depois venceu o time fluminense por 2 a 0, no Rio de Janeiro. No primeiro jogo da final, o América se viu obrigado a atuar, de novo em campo neutro, porque o Estádio do SESI, em Manaus, não oferece as condições mínimas.

Em Santarém, no Pará, houve empate por 1 a 1. No jogo de volta, portanto, um empate sem gols dará o título ao Guarany, por ter marcado um gol fora de casa. Um empate por um gol levará a definição para os pênaltis, enquanto um resultado igual por dois ou mais gols dará o título ao América. O vencedor ficará com o troféu. Além dos finalistas, Madureira e Araguaína-To, os outros semifinalistas, garantiram o acesso para a Série C, em 2011.