CBF indica que não entregará taça ao Flu no domingo

Sem dizer ''não'' diretamente ao Fluminense, a Confederação Brasileira de Futebol foi sutil no aviso. Em seu site oficial, publicou nota reforçando que a entrega das taças aos campeões não apenas da Série A, mas também das segunda, terceira e quarta divisões, será durante cerimônia em 3 de dezembro, em São Paulo.

Como tem feito nos últimos anos, a CBF vai premiar os campeões na festa do Melhores do Campeonato Brasileiro de 2012, no HSBC Brasil. "Nessa noite serão entregues os prêmios aos jogadores eleitos para formar a seleção do Campeonato e também as taças de campeão das Séries D, C, B e A, além das medalhas aos jogadores do time campeão do Brasileirão 2012", lembrou.