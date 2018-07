CBF informa que Rinaldi cancelou sua inscrição de agente Fifa

A CBF informa que Gilmar Rinaldi cancelou em definitivo sua inscrição profissional como agente Fifa. O comunicado já está na sede da entidade na Suíça. Essa teria sido a única exigência do presidente José Maria Marin ao novo coordenador geral das seleções, que engloba os times da bases e o principal. O empresário foi anunciado nesta quinta-feira no cargo, após a limpa que Marin e Marco Polo del Nero fizeram na comissão técnica que fracassou na Copa do Mundo. Felipão e Parreira foram os primeiros a perder o emprego.

O informe da CBF diz o seguinte: "o novo coordenador geral de seleções da CBF, Gilmar Rinaldi, cancelou, em caráter definitivo, sua inscrição profissional como Agente de Jogadores, o que foi comunicado à Fifa." Para exercer a função, todo empresário tem de conseguir uma liberação para trabalhar. A profissão é regulamentada pela entidade.

Até a véspera de ser anunciado como novo homem forte da seleção brasileira, Rinaldi mantinha suas funções como agente de jogador. Adriano Imperador foi seu mais famoso cliente. Foi o próprio Rinaldi que admitiu isso ao declarar que "seus jogadores foram quem mais estranharam a decisão". Ele mandou fez comunicado para todos os atletas de sua cesta dizendo que a partir daquela data não gerenciaria mais a carreira de nenhum deles.

A CBF tratou de disparar o comunicado na tarde desta quinta para se resguardar de que o novo profissional não terá vida dupla no futebol, como empresário e coordenador da CBF.