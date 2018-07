CBF já planeja disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo

Passado o sorteio das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, a CBF inicia o planejamento para os primeiros jogos da seleção brasileira na disputa por uma vaga no futuro Mundial da Rússia. O maior desafio de Gilmar Rinaldi, coordenador de seleções da CBF, será organizar partidas quase simultâneas do time principal e do olímpico.

Para tanto, Rinaldi fará uma reunião nesta quarta e quinta-feira para organizar o trabalho com o técnico Dunga e Rogério Micale, treinador da seleção sub-20 e da equipe que defendeu o Brasil nos Jogos Pan-Americanos de Toronto. Micale comandará o time olímpico, visando os Jogos do Rio, em 2016, quando coincidir partidas das duas seleções.

"Ele será o técnico nos jogos que acontecerem paralelamente aos da [seleção] principal, mas sempre sob o comando do Dunga. Vamos tratar de todo esse planejamento na reunião", disse Rinaldi, nesta terça-feira, três dias depois do sorteio das Eliminatórias, em São Petersburgo.

Nesta reunião, Micale vai apresentar relatório sobre o desempenho da seleção em Toronto. Com estas informações, Dunga vai assumir na prática o comando das duas equipes. "Vou passar um relatório completo de tudo o que aconteceu aqui, do desempenho de cada atleta. Isso vai ser levado ao Dunga. Ele já tem um grupo, uma pré-lista, e dentro dessas informações nós abrimos o leque", afirmou Micale, ainda no Canadá.

Um destes casos de coincidência de datas vai acontecer no dia 8 de setembro. O time principal vai enfrentar os Estados Unidos, em Boston, em amistoso preparatório para as Eliminatórias. No mesmo dia, a equipe olímpica duelará com a França, na cidade de Le Mans, já visando a disputa na Olimpíada do Rio. Nos Jogos, Dunga será o treinador do time olímpico.

Antes, a seleção principal vai retomar suas atividades após a disputa da Copa América no dia 5 de setembro. O adversário do amistoso ainda não está confirmado. Mas deve ser a Costa Rica, novamente fora de casa.

RIO-2016

Gilmar Rinaldi confirmou presença no evento que vai marcar a data exata do prazo de um ano para a Olimpíada, no dia 5 de agosto. O coordenador de seleções da CBF foi convidado por ter sido atleta olímpico nos Jogos de 1984, no qual ele e Dunga foram medalhistas de prata com a seleção olímpica.

"Fui convidado pela Rio-2016 e comparecerei com muito prazer. Estarei presente como atleta olímpico que fui, em 1984, e também como coordenador de seleções que já está fazendo o planejamento para a disputa dos Jogos", confirmou o dirigente.