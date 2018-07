CBF iniciará obras em CT visando a Copa das Confederações

O terreno na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, havia sido invadido por famílias que construíram casas e barracos no local nos últimos anos. As construções começaram a ser demolidas na segunda-feira por decisão da Justiça. Um homem com uma réplica de fuzil foi preso no terreno da CBF.

A entidade pretende iniciar as obras imediatamente para que a sede da seleção e o museu da CBF estejam prontos no prazo.

"Essa é realmente uma grande notícia que podemos dar ao torcedor brasileiro. Nesse novo endereço teremos como prioridade o centro de treinamento da seleção brasileira, já para a Copa das Confederações de 2013 e posteriormente na preparação para a Copa do Mundo de 2014", disse o presidente da CBF, Ricardo Teixeira, no site da entidade.

"Depois, serão iniciadas as obras da nova sede própria e do Museu do Futebol, que irá resgatar toda a rica história do futebol pentacampeão do mundo."

O técnico da seleção, Mano Menezes, recentemente visitou alguns centros de treinamento de clubes europeus para trazer ideias para o projeto da CBF.

"Quando iniciamos o projeto de 2014, nós contávamos com isso e o presidente nos pediu um projeto sobre a parte técnica para que tenhamos tudo que é necessário para a preparação da seleção. De agora para frente vamos acelerar tudo isso", disse ele a jornalistas.

Mano quer que a nova sede da CBF seja uma referência para profissionais e atletas do Brasil e do mundo. "A nossa ideia é ter um centro de excelência da parte técnica, clínica e recuperação de atletas. Que os jogadores brasileiros que atuam lá fora tenham um local adequado para sua recuperação", afirmou.

O técnico acredita que na cidade do Rio a seleção terá vantagens na preparação, uma vez que na atual sede, a Granja Comary, em Teresópolis, região serrana do Estado, o clima frio e os constantes nevoeiros atrapalham os treinos.

"A questão climática na Barra é mais favorável que em Teresópolis. A Granja teve importância à seleção, mas o futebol evoluiu e se precisa algo mais moderno e compatível com a realidade", avaliou ele.

Na próxima quinta-feira, Mano convoca os jogadores para os amistosos contra Holanda e Romênia no mês de junho, em Goiânia e São Paulo, respectivamente.

(Reportagem de Rodrigo Viga Gaier)