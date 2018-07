CBF inverte datas de jogos de Flamengo e Vasco pela Copa do Brasil A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) alterou nesta terça-feira a tabela da Copa do Brasil de forma a inverter as datas de jogos de Vasco e Flamengo. Agora o clube cruzmaltino joga no dia 13 de março, enquanto o rubro-negro a campo uma semana depois. As mudanças foram necessárias, de acordo com a CBF, por causa da tabela da Copa Verde.