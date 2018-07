CBF inverte mando e confirma jogo-teste no Itaquerão

SÃO PAULO - Diante do pedido da Fifa para realizar um jogo-teste no dia 1.º de junho no Itaquerão, a CBF confirmou na tarde desta quarta-feira alteração na tabela do Brasileirão. Assim, inverteu o mando para que a partida entre Corinthians e Botafogo, prevista para acontecer nesta data, possa ser realizada no estádio em São Paulo, o que ajudará a testar o local antes da abertura da Copa do Mundo.

Inicialmente, o segundo jogo-teste oficial do Itaquerão seria o jogo entre Corinthians e Cruzeiro, no dia 29 de maio, pela oitava rodada do Brasileirão. Mas essa ideia foi descartada nesta quarta-feira, porque as arquibancadas provisórias do estádio ainda não estariam prontas para serem testadas e porque causaria muito transtorno na cidade realizar uma partida dessa numa tarde de quinta-feira.

Assim, o duelo entre Corinthians e Cruzeiro voltou para sua programação original no Brasileirão, na noite do dia 28 de maio, no Estádio do Canindé, em São Paulo. E a Fifa convenceu a CBF a marcar um novo jogo-teste para o Itaquerão, dessa vez em 1º de junho, quando a entidade espera levar até 50 mil pessoas ao estádio, testando as arquibancadas provisórias - a capacidade total é de 68 mil lugares.

Em 1.º de junho, o Corinthians enfrentaria o Botafogo no Maracanã, pela nona rodada do Brasileirão. Assim, a CBF foi obrigada a inverter o mando de campo, algo que reluta sempre a fazer. Dessa vez, porém, foi "em caráter absolutamente excepcional", diante da necessidade de realizar mais um jogo-teste no Itaquerão antes da abertura da Copa, marcada para o dia 12, com Brasil x Croácia.

Agora, segundo a tabela atualizada pela CBF na tarde desta quarta-feira, Corinthians e Botafogo se enfrentam no dia 1º de junho no Itaquerão, a partir das 16 horas, pela 28ª rodada do Brasileirão - antes, o estádio só teve um jogo-teste, domingo passado, com Corinthians x Figueirense. Já a partida entre os dois times no Maracanã, válida pela nona rodada, será realizada em 12 de outubro.

Com essa alteração de mando de Corinthians x Botafogo, a CBF foi obrigada a fazer outra mudança na tabela do Brasileirão. O São Paulo enfrentaria o Atlético-MG também em 1º de junho, a partir das 16 horas, no Morumbi, mas, para evitar encontro de torcidas na capital paulista, esse jogo foi antecipado para o dia anterior, agora às 18h30, no mesmo local, pela nona rodada do campeonato.

Outro reflexo da mudança de data de Corinthians x Cruzeiro foi a remarcação de Flamengo x Figueirense, também pela oitava rodada do Brasileirão. Esse jogo, marcado para acontecer no Morumbi, tinha passado para 28 de maio por questões de segurança na capital paulista. Agora, porém, volta para o que estava previsto originalmente na tabela, no dia 29, no mesmo horário das 19h30.