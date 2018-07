CBF libera convocados para jogos do meio de semana A CBF liberou nesta segunda-feira os jogadores convocados para a Copa do Mundo que atuam no Brasil para as partidas decisivas da Copa do Brasil e da Copa Libertadores desta semana. Foram beneficiados pela medida Robinho e Paulo Henrique Ganso, do Santos, Kléberson, do Flamengo, Gilberto, do Cruzeiro, e Sandro, do Inter.