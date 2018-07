CBF libera convocados que atuam no País para Copa do Brasil e Libertadores

SÃO PAULO - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) liberou nesta segunda-feira, 17, os jogadores convocados para a Copa do Mundo da África do Sul que atuam no País para partidas decisivas da Copa do Brasil e da Libertadores nesta semana. Foram beneficiados pela medida Robinho e Ganso, do Santos, Kléberson, do Flamengo, Gilberto, do Cruzeiro, e Sandro do Inter.

Veja também:

'Se não encostarem, não caio', diz Neymar

A CBF publicou a decisão em seu site. De acordo com o clube santista, a confederação também enviou um fax formalizando a liberação de Robinho e Ganso. O Santos perdeu a primeira partida no Olímpico e precisa vencer por um gol de diferença, desde que a vitória seja até por 3 a 2, para ir à final.

O Cruzeiro enfrenta o São Paulo pelas quartas de final da Libertadores, e precisa vencer por dois gols de diferença. O Inter joga por um empate com o Estudiantes. O Flamengo decide uma vaga na semifinal do torneio contra o Universidad de Chile e também precisa da vitória.

Segundo a Fifa, os 30 jogadores convocados de cada paíspara Copa (23 mais sete suplentes) devem ser liberados por seus clubes a partir de hoje.

A CBF não informou ainda se libera Luís Fabiano, do Sevilla, que joga a final da Copa do Rei também no dia 19, e o trio da Inter de Milão, Lúcio, Maicon e Júlio César, que decide a Liga dos Campeões contra o Bayer no sábado.

A seleção brasileira se apresenta na sexta feira, em Curitiba, e embarca no dia 26 para a África. A equipe estreia no dia 15, contra a Coreia do Norte, em Johannesburgo.