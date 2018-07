CBF libera GPS no Brasileirão, mas veta uso durante os jogos

Na sequência de um pedido formal realizado pela diretoria do Bahia, a CBF decidiu liberar o uso de GPS no uniforme dos jogadores. Segundo matéria publicada pela ESPN nesta quarta-feira, a confederação, no entanto, veta que os dados sejam coletados no decorrer das partidas. A análise deverá ser feita somente ao final dos jogos ou no intervalo.

Um ofício já teria sido enviado aos clubes informando a decisão, válida para o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, que entra em vigor já neste final de semana na primeira rodada do Nacional. De acordo com a CBF, outros clubes já haviam pedido a regulamentação do aparelho. A comissão técnica dos clubes não são autorizadas a utilizarem aparatos eletrônicos à beira do campo. Qualquer violação da regra será punida pela junta de arbitragem.

Diversos clubes, do Brasil e de exterior, já fazem o uso do dispositivo. Localizado geralmente em calções, camisetas ou peças embaixo dos uniformes, o GPS serve para monitorar a movimentação e velocidade média dos jogadores durante as partidas.