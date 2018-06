CBF libera Vinícius Junior e Lincoln e convoca dupla santista para seleção sub-20

A CBF atendeu um pedido do Flamengo e liberou dois dos atletas do clube convocados para a seleção brasileira sub-20. A entidade anunciou nesta quarta-feira a liberação dos atacantes Vinícius Junior e Lincoln, que, desta forma, não atuarão nos dois amistosos diante do México, nos dias 22 e 25 de março, em Manaus.

Vinícius Junior é peça frequentemente utilizada entre os profissionais do Flamengo, enquanto Lincoln briga por espaço e também já teve algumas oportunidades. Diante deste cenário, o clube carioca considerou que a perda destes jogadores na segunda metade do mês seria prejudicial e teve o pedido de liberação atendido.

Sem a dupla do Flamengo, a comissão do técnico Carlos Amadeu definiu a convocação de dois jogadores do Santos. A CBF anunciou que o treinador decidiu chamar os jovens Yuri Alberto, que completa de 17 anos na semana que vem, e Rodrygo, de 17 anos, que também estão conquistando espaço com a camisa alvinegra.

Mesmo com os cortes, o Flamengo terá três atletas na seleção sub-20 para os amistosos: o goleiro Hugo Nogueira, o zagueiro Matheus Thuler e o meio-campista Patrick. O Santos terá somente Rodrygo e Yuri Alberto integrando o grupo.