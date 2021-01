CBF mandará troféus para jogos de América e Chapecoense na 38ª rodada da Série B

Empatados com 70 pontos, América-MG e Chapecoense chegam para a última rodada da Série B, que será disputada simultaneamente na próxima sexta-feira, com chances de ficarem com o título da segunda divisão nacional. Para poder premiar o vencedor, independente de quem for, a CBF está preparando uma logística para o troféu.

A confederação enviará dois troféus, um para cada estádio. Um exemplar irá para a Arena Condá, onde a Chapecoense vai encarar o Confiança. O outro está indo para Belo Horizonte, onde o América-MG encara o Avaí, no Estádio Independência.

Leia Também Ponte Preta se despede do Moisés Lucarelli na temporada com vitória sobre o CRB

Como apenas um dos troféus será entregue, a ideia da CBF é guardar o outro em seu acervo para as próximas edições da Série B, fazendo apenas alguns ajustes. Ou, ser utilizada em algumas ações promocionais da entidade, como exposição para os torcedores e patrocinadores.

Com os times empatados nos números de pontos - 70 -, no número de vitórias - 19 - e no saldo de gols - 19 -, o América-MG leva vantagem apenas no número de gols feitos, que é o terceiro critério de desempate - 41 contra 39 do rival catarinense. Por isso, a disputa do título está totalmente aberta. Os dois jogos estão marcados para as 21h30 de sexta-feira.