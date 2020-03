CBF mantém contatos com o Ministério da Saúde sobre coronavírus

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) está em contato permanente com o Ministério da Saúde para saber sobre o avanço do novo coronavírus no Brasil. Por enquanto, nenhuma medida será tomada sobre o andamento do futebol brasileiro. "Vamos aguardar, essa é uma questão de saúde pública", disse um dos dirigentes da CBF, em contato com o Estado.

Enquanto diversos campeonatos no mundo estão sendo adiados, as competições no Brasil continuam em andamento. No último fim de semana, por exemplo, a Federação Paulista de Futebol (FPF) informou que está "seguindo à risca o protocolo preconizado pelo Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública para o novo Coronavírus, do Ministério da Saúde".

A nota assinada pelo Diretor do Comitê Médico, doutor Moisés Cohe, diz ainda que "nenhuma rotina deverá ser modificada dentro da programação dos jogos da Federação Paulista de Futebol. O Comitê Médico estará atento, se algum fator inesperado justificar qualquer mudança."

Nos últimos dias, diversos jogos vêm sendo adiados. Os mais recentes foram Manchester City x Real Madrid e Juventus x Lyon, que seriam realizados na terça-feira pela Liga dos Campeões da Europa. Jogadores europeus foram diagnosticados com o novo coronavírus confirmados enquanto elencos de times importantes, como Juventus e Real Madrid, estão em quarentena.

Até a publicação desta matéria, o Brasil tem 73 casos confirmados que estão distribuídos por São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Alagoas, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Pernambuco e Distrito Federal. O vírus que surgiu na China no fim do ano passado já chegou a mais de 110 países, ultrapassa o número de 4,2 mil mortes e registra mais de 118 mil infectados, segundo a Organização Mundial da Saúde, que declarou a situação como pandemia.