CBF marca amistosos contra Coreia do Sul e Zâmbia

SÃO PAULO - Os próximos compromissos da seleção brasileira já estão confirmados. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou a realização de mais dois amistosos de preparação para a Copa do Mundo de 2014. Em 12 de outubro, o Brasil vai encarar a Coreia do Sul, às 8 horas (horário de Brasília), em Seul. E três dias depois, o duelo será contra a Zâmbia, no Estádio Ninho de Pássaro, em Pequim, na China - o horário ainda não foi revelado.

A CBF já tinha adiantado que o Brasil enfrentaria uma seleção africana em 15 de outubro, podendo ser Gana ou Zâmbia, dependendo da participação dessas equipes nas Eliminatórias da Copa. Enquanto isso, o compromisso com a Coreia do Sul, previsto para o dia 12, já estava programado no site da Fifa, faltando apenas a confirmação feita agora.

O técnico Luiz Felipe Scolari afirmou que os próximos compromissos serão decisivos para a definição da seleção - ele pretende fechar o grupo até dezembro. Como a seleção brasileira não participa das Eliminatórias, por ser a sede do próximo Mundial, os amistosos devem ser encarados como partidas "oficiais". "Cada jogo tem de valer três pontos", declarou o treinador, após a goleada por 6 a 0 sobre a Austrália, sábado, em Brasília.

Os amistosos, portanto, são importantes para os jogadores que ainda estão buscando espaço no grupo de 23 jogadores. Na goleada de Brasília, por exemplo, o volante Ramires e o lateral-direito Maicon foram bem, na avaliação do próprio treinador, e entraram na briga por uma posição entre aqueles que vão defender o Brasil na Copa de 2014.