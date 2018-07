CBF marca finais da Série C para os próximos dois sábados

Com a final da Série C do Campeonato Brasileiro definida para ser entre Guarani e Boa, a CBF divulgou datas e horários das duas partidas decisivas, com o primeiro jogo sendo disputado em Campinas e a volta em Varginha.

O primeiro jogo será no próximo sábado, dia 29 de outubro, às 19h15, no Estádio Brinco de Ouro, casa do Guarani. Já a partida de volta, será disputada no sábado seguinte, às 18h45, no Estádio do Melão, em Varginha.

À princípio, a partida de ida está marcada para acontecer com portões fechados no Brinco de Ouro já que o Guarani ainda precisa cumprir uma perda de mando de campo por incidentes no jogo contra o ASA, pelas quartas de final da Série C.

No entanto, a diretoria do Guarani está confiante de que conseguirá reverter a punição e cumprir a pena apenas no primeiro jogo em casa da próxima Série B. Em caso negativo, a decisão será levada para uma cidade a 100km de distancia de Campinas.

Os dois clubes garantiram vaga na final no último final de semana. No sábado, o Boa voltou a vencer o Juventude por 2 a 1, mesmo placar da partida de ida. Já o Guarani se recuperou após uma derrota por 4 a 0 em Natal, contra o ABC. Com um histórico 6 a 0 no Brinco de Ouro no domingo, o time campineiro avançou para a final.

Na primeira fase, Guarani e Boa se enfrentaram duas vezes, com vitória do time paulista por 2 a 1 no Brinco e triunfo do Boa por 1 a 0 no Melão. O Guarani terminou a fase inicial como líder do Grupo B com 38 pontos, três a mais do que o time mineiro.