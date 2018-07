CBF marca finalíssima da Série D entre Treze e Ferroviário para 4 de agosto

Um dia depois de definir a data e horário do jogo de ida da final do Campeonato Brasileiro da Série D, o departamento de competições da CBF divulgou nesta quarta-feira as informações da segunda partida da decisão. Na volta, o Treze receberá o Ferroviário no estádio Ernani Sátyro, o Amigão, em Campina Grande (PB), no dia 4 de agosto, às 18h30.

O primeiro confronto da decisão entre nordestinos já havia sido marcado para a próxima segunda-feira, às 19h15, no Castelão, em Fortaleza, com mando do time cearense. A vantagem do Treze de mandar o segundo jogo em casa ocorre porque os paraibanos tiveram melhor desempenho no decorrer do torneio, somando 26 pontos, dois a mais do que o oponente.

Como não há critério de gols marcados fora de casa e nem de melhor campanha neste ano na Série D como desempate, a igualdade no somatório do placar ao final dos dois confrontos levará a decisão do título para a disputa por pênaltis.

Na semifinal, o Ferroviário avançou após vencer o São José-RS por 3 a 1 na ida e perder por 2 a 1 na volta. Já o Treze perdeu 1 a 0 para o Imperatriz-MA na ida e devolveu o placar na volta, se classificando com vitória por 2 a 1 nos pênaltis.