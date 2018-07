CBF muda data de partida e Corinthians jogará pela 1ª vez na segunda-feira

A CBF anunciou nesta quarta-feira duas mudanças na tabela do Brasileirão. E, com o ajuste, o Corinthians fará sua estreia numa segunda-feira nesta edição do campeonato. Será contra o Botafogo no dia 23 de outubro, às 20 horas, no Engenhão, em duelo válido pela 30ª rodada.

+ Corinthians volta aos treinos com Jadson ameaçado de perder posição

A entidade justificou a mudança para "adequação de tabela, em busca de equilíbrio técnico, visando à melhor distribuição de clubes nos dias e horários disponíveis pela grade da emissora detentora". Inicialmente, o jogo estava marcado para o dia 21, sábado, às 19 horas.

Ao mesmo tempo, a CBF anunciou uma alteração no duelo entre Atlético-PR e Sport. O jogo estava agendado justamente para segunda-feira, dia 23. Mas foi antecipado para o dia 22, domingo, às 17 horas. O local do jogo será a Arena da Baixada, em Curitiba.

De acordo com a CBF, a mudança se deve à alteração do jogo entre Botafogo e Corinthians, "para atender à grade de programação do canal Premiere".