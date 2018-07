CBF muda data e Fluminense encara Bahia em Brasília

A CBF e o Fluminense confirmaram que a data e o local da partida contra o Bahia, válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será disputado no dia 4 de outubro, um sábado, na véspera das eleições no Brasil, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Dos quatro principais clubes do futebol do Rio, o Fluminense era o único que ainda não havia mandado um jogo no Mané Garrincha - no seu último compromisso no estádio, em 18 de agosto, o time perdeu por 2 a 0 para o Botafogo, em clássico que teve o clube da Estrela Solitária como mandante.

Inicialmente, a partida entre Fluminense e Bahia estava marcada para 6 de outubro, uma segunda-feira, pois no sábado o Flamengo já tinha partida agendada para o Maracanã, diante do Santos, mesmo estádio onde o time das Laranjeiras costuma mandar os seus jogos.

"A torcida do Fluminense em Brasília é muito grande e costuma comparecer em bom número, tanto nos jogos, como nos eventos promovidos pelo clube. Estamos mapeando os tricolores de cada cidade e prestigiando o torcedor e os projetos de embaixadas, que reúnem os torcedores que não podem assistir o time ao vivo", afirmou Rodrigo Terra, diretor de marketing do Fluminense.