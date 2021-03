CBF muda data e local de cinco partidas da Copa do Brasil por causa da pandemia

A Copa do Brasil nem bem começou e já está passando por adaptações em sua tabela por causa das restrições impostas para contenção da pandemia de covid-19. Nesta sexta-feira, a Confederação Brasileira de Futebol anunciou que cinco partidas da primeira fase terão de ser disputadas em outros estados por causa da proibição da realização de eventos esportivos em suas praças originais.

Para não atrasar a programação da competição e sem intenção de paralisar o futebol nacional, a CBF foi obrigada a remanejar dois jogos marcados para São Paulo, que passará por "fase emergencial", na qual os eventos esportivos estarão impossibilitados, além de confrontos que seriam no Amapá, no Acre e em Rondônia, estados também com restrições do governo.

O Mirassol fará confronto paulista com o Red Bull Bragantino em Cariacica, no Espírito Santo. O duelo será no dia 18, às 19h15, no estádio Kleber Andrade. Como a FPF busca palcos de estados vizinhos para não paralisar o Paulistão, o duelo deverá servir de análise e jogos do estadual podem ir para lá.

O Marília é outro paulista que terá de enfrentar a estrada. Um dia antes, 17 de março, joga às 15h30 contra o Criciúma no Dilzon Melo, em Varginha. Com a FPF também de olho.

Neste mesmo dia e horário ainda teremos Ypiranga-AP x Santa Cruz, no Antônio Accioly, em Goiânia. Às 16 horas será a vez de o Galvez, do Acre, receber o Atlético-GO, na Arena Cuiabá, no Mato Grosso.

Por fim, o Porto Velho, de Rondônia, recebe o Ferroviário, do Ceará, também no dia 18, no mesmo estádio Antônio Accioly, em Goiânia, às 15h30. Os mandantes precisam da vitória no confronto único para avançar à segunda fase. Os visitantes jogam pelo empate.