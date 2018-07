CBF muda data e Palmeiras joga com o América-MG na arena

A CBF anunciou nesta quarta-feira que a partida entre Palmeiras e América-MG, pelo Brasileiro, foi antecipada para o dia 21 - seria no dia 22-, às 21h30, e assim, o time poderá atuar no Allianz Parque, dando fim a polêmica sobre o local do jogo.

No dia 22 está marcado o pré-lançamento do filme Independence Day: O Ressurgimento na arena palmeirense e por causa do evento, o time teria que atuar fora de casa diante dos mineiros. A situação irritou os torcedores, que criaram um protesto virtual e prometeram manifestações, como soltar rojões e gritar o nome do clube durante a exibição do filme. Com a decisão da CBF, a tendência é que o protesto deixe de acontecer ou seja esvaziado.

A mudança foi para atender a um pedido do Palmeiras. O clube não queria jogar em outro estádio pela questão financeira, pois na arena o clube sempre consegue rendas melhores. A tendência é que, logo após o término da partida, já seja iniciada a montagem da estrutura para receber os cerca de 5 mil espectadores que deverão acompanhar o pré-lançamento do filme.