CBF muda datas e horários na 24ª rodada do Brasileirão; Palmeiras joga 2ª feira

A CBF divulgou nesta segunda-feira, em seu site, mudanças nas datas e horários de três jogos da 24.ª rodada do Campeonato Brasileiro. As alterações foram feitas com o objetivo de adequar a tabela a pedido do canal de televisão que tem os direitos de transmissão da competição.

O jogo entre Palmeiras e Coritiba, que será disputado no estádio Allianz Parque, em São Paulo, marcado inicialmente para o dia 16 de setembro (sábado), às 21 horas, foi transferido pela entidade para o dia 18 (segunda-feira), às 20 horas. Será a primeira vez neste Brasileirão que o clube paulista jogará em uma segunda.

Já a partida entre Cruzeiro e Bahia, que seria realizada no dia 18, às 20 horas, foi antecipada. O encontro entre as duas equipes foi remarcado para o dia 17 (domingo), às 19 horas, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte.

Por fim, o duelo entre Atlético Paranaense e Fluminense, que vai ocorrer no dia 17, na Arena da Baixada, em Curitiba, teve o horário modificado. O confronto tinha o início previsto às 19 horas, mas a CBF antecipou o horário da partida para as 16 horas.