CBF muda horário de Santos x Palmeiras e antecipa jogo do Corinthians

A CBF mudou o horário de duas partidas da 33ª rodada do Brasileirão. Para atender a Rede Globo, a entidade antecipou o horário do jogo do Corinthians contra a Chapecoense e remarcou o clássico entre Santos e o líder Palmeiras para o início da noite do mesmo dia 29 deste mês.

Inicialmente o duelo paulista iria coincidir com o jogo entre o Atlético-MG e o vice-líder Flamengo, como aconteceu neste domingo quando líder e vice-líder entraram em campo no mesmo horário. Mas, com a mudança, o Flamengo jogará às 16h30 no Independência, em Belo Horizonte. E o Palmeiras entrará em campo somente às 19h30, na Vila Belmiro.

Junto com a mudança no clássico paulista, a CBF anunciou a antecipação do confronto entre Corinthians e Chapecoense, que passou das 19h30 para as 16h30, no Itaquerão.

No caso da partida do Corinthians, a alteração atendeu ao pedido da TV Globo. E, em relação ao clássico paulista, quem solicitou foi o canal Premiere, que pertence a mesma emissora.