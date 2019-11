CBF muda horário do confronto entre Corinthians e Internacional

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) mudou o horário do confronto entre Corinthians e Internacional. O jogo será realizado no domingo, às 18h, na Arena em Itaquera, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Antes, o duelo estava marcado para as 16h. A CBF mudou o horário por causa de um pedido da TV Globo, que priorizará os jogos do Flamengo contra o Grêmio e do Palmeiras diante do Bahia. Os cariocas e o time alviverde lutam pelo título nacional, que pode ser definido no domingo.

Com isso, a partida entre Corinthians e Internacional será transmitida pelo Premiere. O jogo marca um confronto direto por uma vaga na próxima Copa Libertadores da América. Ambas as equipes têm 49 pontos, mas os alvinegros ocupam o oitavo lugar porque têm duas vitórias a menos.

O Corinthians vem de empate por 1 a 1 no clássico contra o Palmeiras, no último sábado, no Pacaembu. Já o Inter venceu na rodada passada: fez 2 a 1 sobre o Fluminense, no domingo.