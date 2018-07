CBF muda horário e Corinthians pegará Ponte às 11h em feriado

O técnico Tite pode não gostar dos jogos às 11 horas no Campeonato Brasileiro, mas na semana que vem terá que comandar o Corinthians neste horário em duas oportunidades. A equipe já enfrentaria o Sport no domingo, dia 29, pela manhã no Recife, e nesta quinta-feira, a CBF anunciou a mudança do duelo com a Ponte Preta, na quinta anterior, dia 26, também para a manhã.

Esta é a segunda troca de horários da partida marcada para o feriado de Corpus Christi. Inicialmente, o duelo aconteceria às 18h30, mas na semana passada a CBF entrou em acordo com os clubes e mudou para as 16 horas. Mas nesta quinta, a entidade anunciou a segunda mudança e colocou a partida, que acontecerá no Itaquerão, às 11 horas.

Tite criticou recentemente a realização de partidas neste horário, mas ao menos de acordo com o site da CBF, a opção de mudança para as 11 horas partiu justamente do Corinthians. "Opção do clube mandante, com a concordância do canal Premiere", justificou a entidade.

Esta foi a segunda alteração de horário dos jogos do Corinthians realizada pela CBF nesta quinta-feira. Momentos antes, a entidade anunciou que o clássico da quinta rodada diante do Santos, também no Itaquerão, foi antecipado das 21h45 para as 21 horas do dia 1.º de junho, uma quarta-feira.