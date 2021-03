CBF muda jogo do Corinthians na Copa do Brasil para Saquarema

Menos de 24 horas depois de anunciar o jogo do Corinthians contra o Retrô em Volta Redonda, a CBF transferiu a partida, válida pela segunda fase da Copa do Brasil, para Saquarema, também no Estado do Rio de Janeiro. A data foi mantida: o confronto está marcado para aa 21h30 desta sexta-feira. Conforme sorteio anterior ao início da competição, caso a equipe de Vagner Mancini superasse o Salgueiro (como o fez) atuaria como mandante no duelo da segunda fase. Mas terá de atuar distante de sua casa, a Neo Química Arena.

Na noite de segunda-feira, a CBF informara que o jogo seria disputado em Volta Redonda, o que seria uma boa notícia ao clube paulista, que entrará em campo na noite desta terça na cidade fluminense para enfrentar o Mirassol, em jogo atrasado do Campeonato Paulista. O time só precisaria permanecer treinando na cidade até sexta-feira. Os jogos de futebol foram vetados no Estado de São Paulo até o dia 30 por conta do aumento do número de casos de covid-19 nas últimas semanas. A Federação Paulista de Futebol tentou de diversas maneiras reverter a decisão, realizando reuniões com representantes do governo do estado e membros do Ministério Público, de onde partiu o pedido original para a suspensão das atividades esportivas.

Com a decisão desta terça, a delegação corintiana terá que pegar a estrada novamente. Serão 235 quilômetros para jogar no estádio Elcyr Resende de Mendonça, em Saquarema, casa do Boavista. No caso da partida contra o Retrô, o Corinthians será o mandante. Diferentemente da fase inaugural da Copa do Brasil em que o empate dá a vaga ao visitante, a segunda partida do torneio, caso termine empatada, terá seu resultado decidido por meio de penalidades máximas.

A CBF também anunciou nesta terça mudanças em outros dois jogos, que também foram agendados para Volta Redonda na segunda. Porto Velho-RO x Ferroviário-CE agora será realizado em São Januário, estádio do Vasco da Gama, na capital fluminense, na quinta-feira. E Jaraguá-GO x Manaus-AM será disputado no estádio Jânio Moraes, conhecido como Laranjão, em Nova Iguaçu, na sexta-feira. Ambos os duelos são válidos pela primeira fase da competição. Quem avançar do primeiro jogo enfrentará o América-MG, fora de casa. Já no duelo entre goianos e amazonenses, o time que chegar à próxima fase terá o Bahia pela frente.