CBF muda local de jogo e seleção vai jogar no Morumbi pelas Eliminatórias

A CBF anunciou nesta quinta-feira que alterou o local do jogo da seleção brasileira contra a Venezuela, marcado para 13 de novembro, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, no Catar. A partida, que seria disputada no Mané Garrincha, em Brasília, foi transferida para o estádio do Morumbi, em São Paulo, às 21h30.

De acordo com a entidade, o objetivo da mudança foi buscar um gramado melhor e também facilitar a logística da viagem. Diante da redução da malha aérea, devido à pandemia do novo coronavírus, o número de voos nacionais e internacionais para São Paulo é maior do que para a capital federal.

Segundo a Comissão Nacional de Inspeção de Estádios (CNIE), órgão da Diretoria de Competições da CBF, o gramado do Morumbi tem nota 9,5, enquanto a do Mané Garrincha é de 6,1. A avaliação é de que o estádio brasiliense não deve sofrer melhorias no gramado até a data da partida.

Trata-se da segunda mudança de local de jogo da seleção nestas Eliminatórias. O duelo da primeira rodada, no dia 9 deste mês, seria inicialmente disputado na Arena Pernambuco. Mas acabou sendo transferido para Neo Química Arena, novo nome do estádio do Corinthians.

Depois, a seleção vai jogar contra o Peru, no dia 13, em Lima. Na quarta rodada, após o duelo no Morumbi, o adversário será o Uruguai, em Montevidéu, no dia 17 de novembro.