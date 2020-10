CBF muda Palmeiras x Atlético-MG para o feriado de Finados, em 2 de novembro

Um importante jogo da última rodada do primeiro turno do Brasileirão sofreu mudança na sua programação. Palmeiras x Atlético-MG, até então confronto da TV aberta em 1° de novembro, agora será disputado no dia seguinte, feriado de Finados, às 17 horas, por "adequação da grade de das tevês".

A CBF informou que atendeu ao pedido das emissoras e adiou o jogo que pode valer o título simbólico do primeiro turno - o Atlético-MG hoje lidera e o Palmeiras é o quinto, cinco pontos atrás - para a segunda-feira de feriado. O horário também sofreu mudanças. Inicialmente o confronto seria às 16 horas. No novo dia acontecerá às 17 horas. O local permanece o mesmo: Allianz Parque, em São Paulo.

Leia Também Irregularidade do Palmeiras desperta desconfiança ao trabalho de Luxemburgo e de alguns jogadores

O aguardado encontro entre Vanderlei Luxemburgo e o argentino Jorge Sampaoli acontece daqui a cinco rodadas. Antes, as equipes terão de buscar reabilitação no Brasileirão após resultados inesperados no meio de semana.

O Atlético-MG tentará se redimir da derrota para o Fortaleza, que jogou o segundo tempo inteiro com um jogador a menos, no Mineirão, diante do lanterna Goiás. Já o Palmeiras, após perder a invencibilidade de 20 jogos, buscará reabilitação no clássico com o São Paulo.