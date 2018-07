CBF não atende pedido do Palmeiras em adiamento A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) atendeu apenas parcialmente ao pedido do Palmeiras com relação ao adiamento do jogo contra a Ponte Preta, pela oitava rodada do Brasileirão, marcado para ser jogado entre a primeira e a segunda partida da final da Copa do Brasil. O clube alviverde queria folgar neste fim de semana, mas terá que entrar em campo normalmente.