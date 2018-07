CBF nega pedido de liberação de Rodrigo Caio e Ademilson para o São Paulo

SÃO PAULO - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) negou o pedido do São Paulo de adiamento da apresentação do zagueiro Rodrigo Caio e do atacante Ademilson, convocados para disputar o Torneio de Toulon, na França, pela seleção brasileira sub-21. Com isso, os dois vão desfalcar o São Paulo na partida deste domingo, contra o Flamengo, no Maracanã, pelo Brasileirão - o lateral Auro e o meia Lucas Evangelista também foram chamados.

No treino desta quinta-feira pela manhã, o técnico Muricy Ramalho escalou o zagueiro Lucão como substituto de Rodrigo Caio. Paulo Miranda, recuperado de uma contusão no joelho direito, também pode ser escalado. Ademilson era uma das opções para o segundo tempo.

Os convocados devem se apresentar ao técnico Alexandre Gallo nesta quinta-feira, no Espírito Santo, para o período de preparação antes do embarque para a Europa. No dia 19 deste mês, a delegação brasileira viajará para a França com a missão de defender o título da Seleção Brasileira, que conquistou a taça em 2013. Na primeira fase, o Brasil vai enfrentar a Coreia do Sul, Colômbia, Inglaterra e Qatar pelo Grupo B. No Grupo A estão México, Portugal, França, China e Chile. Os dois melhores de cada grupo se classificam para a fase semifinal.

O Torneio de Toulon faz parte do planejamento da CBF para o torneio de futebol dos Jogos Olímpicos de 2016, que será disputado no Brasil. A idade máxima permitida na partida será a mesma utilizada na competição - três atletas acima de 23 anos também podem ser convocados.