CBF nega pedido do Flamengo e mantém jogo com Palmeiras; STJD ainda pode adiar

A CBF negou o pedido do Flamengo de adiamento da partida contra o Palmeiras, neste domingo, no Allianz Parque. Segundo decisão da entidade, enviada nesta quinta-feira, o clube rubro-negro possui jogadores para serem convocados ou utilizados na partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Em uma carta assinada pelo diretor de competições Manoel Flores, a CBF afirmou que "há elenco suficiente" no Flamengo, apesar de entender o momento pelo qual passa o clube. E disse que casos "análogos foram indeferidos" e que toma a "medida adequada e isonômica."

O departamento jurídico do Flamengo se antecipou à resposta da CBF e protocolou um pedido de tutela de urgência no STJD para a remarcação da data. O clube também anexou um parecer médico com recomendação de adiamento de outros jogos para o período de 10 a 14 dias a contar o último resultado positivo, na última terça-feira. Desta forma, o jogo com o Athletico-PR, dia 4 de outubro, também seria adiado. O STJD aguarda a manifestação formal da CBF em 24 horas.

Durante a viagem para o Equador, onde atuou pela Libertadores, o Flamengo teve 16 jogadores diagnosticados com covid. Além disso, Diego Alves, Gabriel e Pedro Rocha estão machucados. Com isso, o técnico Domènec Torrent só tem dez jogadores atletas disponíveis. Oito atletas da equipe sub-20 foram chamados para reforçar o elenco.