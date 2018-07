CBF nega que Del Nero tenha indicado diretores em gestão de Marin

A CBF, contudo, confirmou que o diretor financeiro, Rogério Caboclo, que atuou na FPF, sob o comando de Del Nero, foi contratado na gestão de Marin. "Rogério Caboclo foi contratado para a função de diretor financeiro apenas em novembro de 2014, a menos de seis meses do fim do mandato de Marin", informou a CBF, em nota oficial. A entidade negou, porém, que o tesoureiro Gilnei Botrel tenha sido contratado ainda na gestão de Marin, da qual Del Nero era vice-presidente.

A CBF explicou que o cargo de diretor financeiro foi exercido durante a maior parte da gestão de Marin por funcionários contratados por Ricardo Teixeira, que renunciou à presidência em 2012. "Dos três anos e um mês da gestão do ex-presidente José Maria Marin, o cargo de diretor financeiro foi ocupado durante dois anos e oito meses por Antonio Osório e Julio Avelleda, ambos nomeados pelo ex-presidente Ricardo Teixeira."

Assim como eles, Reinaldo Carneiro Bastos foi contratado na gestão de Teixeira, de acordo com a nota da CBF. "Também não é verdadeira a afirmação de que foram alocados ''funcionários da FPF'' no departamento de comunicação da CBF. Dos nove funcionários do setor, apenas um, Vinícius Rodrigues, trabalhou na entidade paulista", argumentou a CBF.

Desde que Marin foi preso na Suíça, envolvido no escândalo de corrupção que vem abalando a Fifa, o atual presidente da CBF insiste que não tinha qualquer poder na gestão do seu antecessor, do qual era vice-presidente. Ele diz só se responsabilizar por ações da entidade, como contratos com empresas de marketing esportivo, em sua gestão, iniciada no dia 16 de abril.