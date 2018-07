CBF oficializa vaga do Joinville na Série C A CBF oficializou nesta quarta-feira a vaga do Joinville na Série C do Campeonato Brasileiro de 2011. O time catarinense havia assegurado a classificação ao obter recurso no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), que puniu o América-AM por escalação irregular de um atleta nas quartas de final da Série D.