CBF pretende dar glamour ao Campeonato Brasileiro

A CBF quer dar uma atenção especial para sua principal atração, e promete novidades nesta temporada no Campeonato Brasileiro. Os jogos entre Palmeiras x Atlético-MG e Cruzeiro x Corinthians (amanhã em Cuiabá) terão eventos comemorativos para marcar a abertura da competição.

O cantor Péricles, ex-Exaltasamba, no Allianz Parque, e a dupla sertaneja vencedora do programa The Voice Brasil, Danilo Reis e Rafael, na Arena Cuiabá, serão os responsáveis por cantarem o hino nacional. Um tapete vermelho será colocado no gramado para receber os jogadores e o trio de arbitragem.

O campeão deste ano vai receber R$ 9 milhões como prêmio da CBF. Na semana passada, representantes dos 20 clubes da Série A se reuniram para discutir possíveis melhorias na competição e uma das ideias é que, dentro do possível, as equipes entrem juntas no gramado, atrás do trio de arbitragem, como na Liga dos Campeões.

Foi definido também que, como deveria ter acontecido no Campeonato Paulista, o clube que atrasar salários para seus jogadores será punido com a perda de pontos . O problema é que para isso acontecer os atletas precisam fazer uma denúncia formal na Justiça, algo que não acontece.

No Paulistão, por exemplo, não é segredo que vários times chegaram a dever salários para seus jogadores. Mas como não houve denúncia, nenhum clube acabou sendo punido com perda de pontos.