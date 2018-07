CBF prevê Copa do Brasil mais enxuta e G-5 na tabela do Brasileirão

A briga pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro, que dão direito a vaga na Copa Libertadores, está ganhando um alento, por conta das mudanças que a Conmebol vai fazer no calendário sul-americano. O Brasil deverá ter direito a mais uma vaga no torneio continental e, com isso, o G-4 do Brasileirão vai virar G-5, com possibilidade até de se tornar um G-6.

A Conmebol pretende aumentar o número de clubes na Libertadores de 38 para 42. Embora a decisão dependa de aprovação no encontro que a entidade fará na cidade colombiana de Bogotá no domingo, a CBF já dá como certa a mudança. Como o campeão da Copa do Brasil também se classifica automaticamente para a competição continental, se ele estiver entre os cinco melhores do Brasileiro o G-5 passará a ser G-6.

Dos classificados por meio do Nacional, os três melhores continuarão ingressando diretamente na fase de grupos , enquanto o quarto e o quinto terão que disputar a Pré-Libertadores, em mata-mata. “Ainda falta bater o martelo na reunião do próximo domingo, quando será definido se serão mesmo quatro vagas a mais e com que país ficará cada uma. Mas tudo indica que o Brasil terá mais um clube. E (o clube) não será convidado, será o próximo melhor classificado no Brasileiro”, afirmou o diretor de Competições da CBF, Manoel Flores.

Ele também comentou as mudanças no calendário do futebol brasileiro a partir da reforma na Libertadores. Flores representou a CBF na reunião em que a Conmebol apresentou o novo modelo da Libertadores. Atualmente disputada entre fevereiro e junho, a competição será estendida até novembro. A final, se prevalecer a sugestão do presidente da entidade, Alejandro Domínguez, será em partida única, em campo neutro, como ocorre na Liga dos Campeões da Europa. O calendário de 2017 prevê o jogo em 25 de novembro. O local não está definido.

CALENDÁRIO NACIONAL

A mudança não vai afetar os Estaduais, que em 2017 abrem a temporada entre 29 de janeiro e 30 de abril, nem o Brasileiro, entre 7 de maio e 3 de dezembro. Mas a Copa do Brasil terá duração reduzida e a Copa Sul-Americana, segunda competição mais importante do continente, poderá sofrer ajustes no calendário. Com a reforma, um mesmo clube brasileiro poderá disputar os dois campeonatos mais importantes do País e as duas principais competições continentais.