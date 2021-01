CBF projetas mudanças no calendário por final da Libertadores e Mundial de Clubes

A CBF divulgou nesta segunda-feira o seu plano de adaptação do calendário da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro em função da participação de Santos e Palmeiras na Libertadores. As mudanças serão adotadas caso algum desses clubes avance à decisão do torneio continental e, ainda, se vencê-lo, o que garantiria a participação no Mundial de Clubes.

Os ajustes definidos pela CBF dependem da disputa das semifinais da Libertadores, neste meio de semana, e serão implementados na quinta-feira. Já os demais dependerão da disputa da final do torneio continental, que está marcado para 30 de janeiro. No Mundial de Clubes, os jogos dos clubes brasileiros seriam em 7 e 11 de fevereiro.

O Palmeiras, além de envolvido na Libertadores, também se se garantiu na final da Copa do Brasil diante do Grêmio. Os jogos decisivos estão previstos para 3 e 10 de fevereiro, mas podem mudar de datas em função da participação do time paulista no torneio continental.

Confira as alterações projetadas pela CBF:

Hipótese A1 - Palmeiras na final da Libertadores

As partidas finais da Copa do Brasil passam de 3 e 10 de fevereiro para 11 e 17 de fevereiro;

A partida do Palmeiras na Rodada 33 do Campeonato Brasileiro da Série A será remanejada para 2 de fevereiro;

Três rodadas do Campeonato Brasileiro da Série A sofrerão adequação de datas no calendário: a rodada 34 sairá da data-base 7 de fevereiro para a data-base 3 de fevereiro. A rodada 35 sairá da data-base 13 de fevereiro para a data-base 7 de fevereiro e a rodada 36 da data-base 17 de fevereiro para a data-base 13 de fevereiro.

Hipótese A2 - Palmeiras campeão da Libertadores e garantido no Mundial

A Copa do Brasil será alterada de 11 e 17 de fevereiro para 28 de fevereiro e 7 de março;

A sequência de jogos do clube no Campeonato Brasileiro será ajustada;

O clube atuará uma única vez em intervalo inferior a 66 horas, após o retorno do Mundial de Clubes;

Rodada final da Série A será realizada de forma simultânea em 25 de fevereiro, quinta-feira.

Hipótese B1 - Santos na final da Libertadores

Sendo o único clube brasileiro classificado para a final

Sua partida da rodada 33 do Campeonato Brasileiro da Série A será remanejada para 2 de fevereiro;

As datas das finais da Copa do Brasil serão mantidas em 3 e 10 de fevereiro;

O calendário de rodadas do Campeonato Brasileiro da Série A não será alterado.

Sendo finalista juntamente com o Palmeiras

Sua partida da rodada 33 do Campeonato Brasileiro da Série A será remanejada para 17 de fevereiro;

Todos os ajustes previstos na Hipótese A1 serão realizados.

Hipótese B2 - Santos campeão da Libertadores e no Mundial de Clubes

Sequência de jogos do clube no Campeonato Brasileiro da Série A será ajustada;

O clube atuará uma única vez em intervalo inferior a 66 horas, após o retorno do Mundial de Clubes;

Rodada final da Série A será realizada de forma simultânea em 25 de fevereiro, quinta-feira.

MUDANÇA NO BRASILEIRÃO

A CBF também decidiu mudar a tabela do Brasileirão por causa da disputa da final da Libertadores no dia 30, no Maracanã. Os três jogos agendados para a data foram transferidos para 31 de janeiro. São eles: Atlético-MG x Fortaleza, Ceará x Athletico-PR e Internacional x Red Bull Bragantino. Os horários ainda serão reajustados.