CBF publica nota de pesar em seu site pela morte do ex-goleiro Waldir Peres

A CBF publicou, na noite deste domingo, no site da entidade, uma mensagem de pesar pelo passamento do ex-goleiro Waldir Peres, titular da seleção brasileira que encantou o mundo na Copa de 1982, na Espanha. O texto enaltece a carreira do ex-jogador, que também fez história no São Paulo e outros clubes do País.

"Com a técnica apurada que marcou sua carreira, Waldir foi o goleiro da inesquecível Seleção Brasileira da Copa do Mundo de 1982. Além do Mundial da Espanha, Waldir também integrou o elenco do Brasil nas Copas de 1974, na Alemanha, e 1978, na Argentina", enfatizou o texto divulgado pela entidade.

A nota, assinada pelo presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, é finalizada com a solidariedade aos familiares e amigos de Waldir Peres. E um agradecimento pelo protagonismo do ex-goleiro com a camisa do Brasil.

Waldir Peres morreu na tarde deste domingo, aos 66 anos, vítima de enfarte fulminante enquanto participava de uma festa na casa de amigos na cidade de Mogi Mirim, no interior de São Paulo.