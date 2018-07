CBF publica rescisão no BID e Leandro Damião não é mais do Santos

Assim, Leandro Damião fica oficialmente livre para acertar com qualquer equipe, depois de ser liberado pelo Cruzeiro ao fim da temporada. O atacante, que já defendeu a seleção brasileira, pode assinar imediatamente com outros clubes e o Internacional, onde ele se destacou, aparece como um dos interessados.

O advogado do atacante, Roberto Siegmann, é ex-dirigente do Inter e acionou a Justiça contra o Santos ao alegar atrasos no pagamento de salários, direitos de imagem e recolhimento de FGTS. Em junho deste ano, Damião também acionou a Justiça para tentar rescindir com o time paulista, mas houve recurso, que ainda não foi julgado.

Mesma com o contrato rescindido, o Santos não está livre de quitar o pagamento pelo jogador. A compra de Damião em 2014, por R$ 41 milhões, veio com recursos do fundo financeiro Doyen Sports, em contrato que prevê o pagamento de 10% anuais de juros por atrasos.

Na última sexta-feira, Damião usou as redes sociais para fazer uma carta de despedida aos torcedores do Cruzeiro. No adeus, o atacante festejou o fato de que recuperou o faro de gol após a sua péssima passagem pelo time paulista. Embora não tenha conseguido se tornar uma unanimidade no Cruzeiro, Damião foi o artilheiro do time no ano, com 18 gols em 46 partidas, sendo 37 delas como titular.