CBF quer arena do Palmeiras como sede do futebol na Olimpíada

Em má fase no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras teve uma boa notícia nesta quarta-feira. Marco Polo Del Nero, presidente eleito da CBF, anunciou, em Zurique, seu apoio para que o Allianz Parque seja a sede paulista dos jogos de futebol nos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016. Seria uma forma de justificar os investimentos para a construção da nova arena palmeirense, que deve ter sua inauguração em outubro ou novembro.

Em São Paulo, a disputa é política e governador e autoridades pedem ao COI e à Fifa que adiem qualquer definição para depois das eleições para presidente do País e governador do Estado. Além do Allianz Parque, outros dois estádios da capital paulista disputam a realização de partidas nos Jogos.

Em 2009, o Comitê Rio-2016 (Co-Rio) fechou um acordo com o Morumbi para que fosse a sede do futebol em São Paulo. O Co-Rio já indicou que, de alguma forma, pretende respeitar o acordo com o São Paulo, que ficou fora da Copa do Mundo.

Mas os organizadores agora recebem a pressão da Fifa para que utilizem as instalações da Copa do Mundo, justamente para mostrar que os investimentos se justificam. Isso, na prática, significa usar o Itaquerão, estádio do Corinthians. Ontem, em Zurique, representantes da Fifa voltaram a defender que os estádios da Copa sejam os escolhidos.

Em Zurique, representantes do Co-Rio e da CBF começaram a desenhar um calendário de partidas para o torneio de futebol dos Jogos de 2016, tanto para a modalidade masculina como feminina.

SEDES

Segundo Del Nero, no Rio, a preocupação é justamente a falta de estádios. A final será disputada no Maracanã. Além do Rio, a previsão é de que os jogos ocorram ainda em Brasília, Salvador, São Paulo e Belo Horizonte.

O Estádio do Engenhão, que está em reforma, só será utilizado para a disputa das provas de atletismo. As obras para a cobertura deverão ser finalizadas até o fim do ano. Outras adequações para receber o atletismo serão iniciadas em 2015.O Campeonato Ibero-Americano, previsto para maio de 2016, será o primeiro evento-teste para os Jogos Olímpicos, que serão disputados em agosto.