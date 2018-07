CBF quer todos os campos do Brasileirão de 2016 dentro do 'padrão Fifa' Após o Paulistão, o Campeonato Brasileiro também vai padronizar os campos utilizados nas Séries A e B. Nesta terça-feira, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou que, no ano que vem, todos os gramados terão o chamado "padrão Fifa", com 105 metros de comprimento por 68 metros de largura.