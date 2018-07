CBF reconhece título brasileiro de 1987 do Flamengo

A entidade também apontou Guarani e Internacional como vice-campeões nacionais de 1987. A decisão foi comunicada pelo presidente Ricardo Teixeira a presidente do Flamengo Patrícia Amorim em encontro que aconteceu nesta segunda-feira, na sede da entidade. A reunião também contou com as presenças do presidente da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro Rubens Lopes e de diretores do Flamengo.

Com a resolução, o clube da Gávea passa a ser considerada, oficialmente, hexacampeão brasileiro, com as conquistas de 1980, 1982, 1983, 1987, 1992 e 2009. "Esse é um dia histórico para o Flamengo. Quero homenagear todos os jogadores da campanha de 87 e o técnico Carlinhos. Vocês são agora os legítimos campeões de 87, e o Flamengo tem de direito seis títulos de campeão brasileiro", afirmou a presidente do Flamengo.

A decisão da CBF acontece poucos meses depois da entidade reconhecer os títulos da Taça Brasil e do Torneio Roberto Gomes Pedrosa, conquistados por Santos, Palmeiras, Cruzeiro, Fluminense e Bahia, como conquistas de títulos brasileiros. E há uma semana o São Paulo recebeu a Taça das Bolinhas, oferecida pela Caixa Econômica Federal ao primeiro clube a conquistar cinco títulos do Campeonato Brasileiro - o Flamengo defende que deveria ter recebido o troféu após o título de 1992.

Em 1987, a CBF enfrentava problemas financeiros e os principais clubes do País criaram uma liga para organizar o Campeonato Brasileiro com o nome de Copa União com a presença de 16 times. Posteriormente, a CBF passou a denominar esta disputa como Módulo Verde e criou o Módulo Amarelo da Copa União com clubes que não participavam da elite do futebol nacional.

Além disso, a entidade definiu que os dois melhores times de cada módulo teriam que se enfrentar para definir o campeão brasileiro de 1987. Flamengo e Internacional, porém, se recusaram a enfrentar Sport Recife e Guarani. Assim, a CBF organizou um confronto entre o time pernambucano e o paulista. Vencedor, a equipe de Recife foi apontada como campeã brasileira, e ambas foram indicadas como representantes do País na Libertadores de 1988.

Desde então, o Flamengo tenta, sem sucesso, ter o seu título reconhecido. Em dezembro, inclusive, a polêmica causou troca de farpas entre Ricardo Teixeira e Patrícia Amorim. Agora, porém, o impasse foi resolvido com a homologação do título brasileiro de 1987 do clube carioca.