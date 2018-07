CBF reconhece títulos nacionais conquistados entre 1959 e 1970

A história do futebol brasileiro foi alterada na noite de terça-feira. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) oficializou, através de nota publicada em seu site, as conquistas da Taça Brasil e do Torneio Roberto Gomes Pedrosa, o Robertão, disputados entre 1959 e 1970, como legítimos títulos nacionais.

Com a modificação, Palmeiras e Santos são os principais beneficiados. Os dois clubes paulistas passam a ser os maiores detentores de títulos da principal competição do futebol brasileiro, com oito. Bahia, Cruzeiro, Botafogo e Fluminense, que faturaram um título cada no período entre 1959 e 1970, também foram beneficiados.

A decisão da CBF também modifica o clube detentor da honraria de ser o primeiro campeão brasileiro. Até então, o Atlético Mineiro era considerado o primeiro vencedor, por ter faturado o título do Campeonato Brasileiro em 1971. Essa honra passa a ser do Bahia, que venceu a Taça Brasil de 1959.

A decisão da CBF atende uma antiga reivindicação de alguns clubes. Para que ela fosse aceita, foi preparado e encaminhado à entidade um dossiê no qual os clubes procuravam mostrar que a Taça Brasil e o Robertão representavam, na época em que foram disputados, o mesmo que o atual Campeonato Brasileiro.

A oficialização do reconhecimento dos títulos conquistados entre 1959 e 1970 será feita nesta quarta-feira, em cerimônia que contará com a presença de Ricardo Teixeira, presidente da CBF. Confira a relação de títulos:

Taça Brasil

1959 - Bahia

1960 - Palmeiras

1961 - Santos

1962 - Santos

1963 - Santos

1964 - Santos

1965 - Santos

1966 - Cruzeiro

1967 - Palmeiras

1968 - Botafogo

Torneio Roberto Gomes Pedrosa

1967 - Palmeiras

1968 - Santos

1969 - Palmeiras

1970 - Fluminense

Veja como fica a lista de campeões nacionais:

8 títulos - Palmeiras e Santos

6 títulos - São Paulo

5 títulos - Flamengo

4 títulos - Vasco e Corinthians

3 títulos - Internacional e Fluminense

2 títulos - Bahia, Botafogo, Grêmio e Cruzeiro

1 título - Atlético-MG, Guarani, Coritiba e Atlético-PR