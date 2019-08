CBF remarca duelo entre Athletico-PR e São Paulo para o dia 21

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta sexta-feira a nova data do duelo entre Athletico-PR e São Paulo, válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentarão no dia 21 de agosto (quarta-feira), às 19h15, na Arena da Baixada, em Curitiba.

A partida seria disputada neste fim de semana, mas foi adiada por conta da viagem do Athletico-PR para o Japão. A equipe paranaense disputará a Copa J.League YBC Levain Cup/Conmebol Sudamericana, a antiga Copa Suruga.

O Athletico-PR vai enfrentar o Shonan Bellmare, do Japão, no dia 7 de agosto, próxima quarta-feira. Por conta da proximidade dos jogos, a CBF aceitou o pedido e adiou o duelo da 13ª rodada.

O São Paulo jogou pela última vez no dia 27 de julho, quando derrotou o Fluminense por 2 a 1, no Rio de Janeiro. Com a partida contra o Athletico-PR adiada, a equipe do técnico Cuca só volta a campo no dia 10 de agosto, no clássico contra o Santos, no Morumbi. São duas semanas de treinos.

Já o Furacão enfrentou o Boca Juniors na última quarta-feira, dia 31 de julho, quando foi eliminado da Libertadores da América ao perder por 2 a 0 na Argentina. No Brasileiro, o time do técnico Tiago Nunes volta a jogar no dia 11, contra o Botafogo.