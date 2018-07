CBF remarca Inter x Santos para 9/9, uma segunda-feira

Ao remarcar este confronto, a CBF também reagendou a partida que o Santos faria contra o Goiás, em 8 de setembro, para o dia anterior, às 18h30, na Vila Belmiro, pela 19.ª rodada do Brasileirão, a última do primeiro turno da competição. E, no mesmo feriado de 7 de setembro, a equipe colorada enfrentará a Ponte Preta, às 16 horas, no Moisés Lucarelli, em Campinas.

Inicialmente, este duelo no interior paulista estava previsto para começar às 18h30 do dia 7. A CBF justificou esta mudança de horário dizendo que a mesma serviu para possibilitar o retorno do Inter para Porto Alegre logo após o jogo, antecipado em duas horas e meia.

Ou seja, Santos e Inter terão de disputar duas partidas em um intervalo de apenas 48 horas, depois de o confronto entre os dois times ter sido adiado por causa da participação da equipe santista na final do Troféu Joan Gamper, torneio amistoso no qual foi humilhado pelo Barcelona ao ser goleado por 8 a 0, no último dia 2 de agosto, no Camp Nou.

Para completar a desgastante maratona de jogos, santistas e colorados ainda precisarão atuar novamente no meio de semana pela 20.ª rodada do Brasileirão. A tabela atual da competição prevê que os dois times atuariam no dia 11 de setembro, uma quarta-feira, nesta abertura do returno. Ainda sem horários marcados, o Inter pegaria nesta data o Vitória, em casa, enquanto o Santos iria até o Maracanã para encarar o Flamengo. As diretorias dos clubes paulista e gaúcho, porém, poderão e deverão solicitar a remarcação destes duelos para o dia 12 de setembro, tendo em vista o óbvio desgaste excessivo que uma série de três partidas em apenas seis dias provocaria.