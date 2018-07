CBF revisa ranking nacional e Santos assume liderança

Com isso, o Santos passou a contabilizar oito títulos brasileiros e aparece com 2.358 pontos no ranking divulgado nesta segunda. Em dezembro de 2010, a CBF resolveu reconhecer as conquistas da Taça Brasil, da Taça de Prata e do Torneio Roberto Gomes Pedrosa como conquistas nacionais. O fato fez o Palmeiras também chegar a oito títulos brasileiros e ser confirmado nesta quarta como novo vice-líder do ranking nacional de clubes, com 2.306 pontos.

Por meio do comunicado divulgado nesta terça, a CBF explicou que o ranking divulgado no final de 2010 antecedeu a decisão de unificar os títulos nacionais ainda naquele ano. E, agora, a entidade esperou o término deste último Brasileirão para contabilizar a pontuação total dos times e publicar o ranking atualizado.

O Vasco, que ficou com o vice-campeonato nacional deste ano, aparece em terceiro lugar nesta nova listagem da CBF, cujo top 10 é completado, pela ordem, por Flamengo, Corinthians, Cruzeiro, Internacional, São Paulo e Atlético-MG.

No ranking divulgado anteriormente, no dia 8 de dezembro de 2010, após o término do Brasileirão daquele, o Grêmio aparecia como líder, enquanto o Santos era apenas o décimo colocado, enquanto o novo segundo colocado, Palmeiras, figurava em sétimo. Já o Corinthians, agora sexto no geral, ostentava o status de vice-líder no fim do ano passado.

O cenário mudou muito na atualização do novo ranking até pelo fato de que, entre 1959 e 1970, o Santos somou seis títulos nacionais, enquanto o Palmeiras faturou quatro e ainda foi vice-campeão uma vez no período. Os santistas ainda acumularam dois vice-campeonatos brasileiros nesta época.

CRITÉRIOS - Além de divulgar o ranking, a CBF explicou nesta terça como é definida a pontuação das equipes. O Campeonato Brasileiro e as extintas Taças Brasil e de Prata garantiram 60 pontos aos clubes pela conquista de cada uma delas, enquanto os vice-campeões deste respectivos torneios levam 59 cada um. Já o título da Série B do Brasileiro assegura 40 pontos, enquanto o da Série C, 20, e o da Série D, 10.

A Copa do Brasil também tem peso para definição do ranking. O título da competição vale 30 pontos, enquanto o segundo colocado garante 20. Ou seja, o Vasco, por exemplo, contabilizou neste ano 59 pontos pelo vice-campeonato nacional e mais 30 pelo título da Copa do Brasil, que ainda assegura 10 pontos aos semifinalistas derrotados nos jogos que valeram vagas na decisão.

A CBF ainda divulgou nesta terça a atualização do seu ranking nacional de federações, que traz a de São Paulo disparada na ponta, com 18.466 pontos, e a do Rio na vice-liderança, com 10.192. O Rio Grande do Sul aparece em terceiro lugar nesta listagem, com pequena vantagem sobre Minas Gerais, que está em quarto.

Confira como ficou o top 20 do ranking nacional de clubes atualizado pela CBF:

1.º Santos, 2.358 pontos

2.º Palmeiras, 2.306

3.º Vasco, 2.234

4.º Grêmio, 2.208

5.º Flamengo, 2.207

6.º Corinthians, 2.197

7.º Cruzeiro, 2.114

8.º Internacional, 2.111

9.º São Paulo, 2.109

10.º Atlético-MG, 2.080

11.º Botafogo, 1.846

12.º Fluminense, 1.841

13.º Coritiba, 1.588

14.º Bahia, 1.586

15.º Goiás, 1.556

16.º Guarani, 1.547

17.º Sport, 1.539

18.º Portuguesa, 1.446

19.º Atlético-PR, 1.428

20.º Vitória, 1.392