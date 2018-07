CBF se preocupa com crise política na Venezuela

Enquanto a seleção brasileira cumpria os compromissos deste mês de setembro pelas Eliminatórias, jogando contra Equador e Colômbia, comissão técnica e os administradores da CBF quebravam a cabeça por causa de parte da programação de outubro. O problema é a partida contra a Venezuela. Não pelo adversário, mas por causa da situação adversa do país vizinho, que enfrenta grave crise de abastecimento e tensão social e política.

O Brasil enfrenta a Venezuela dia 11 de outubro, na cidade de Mérida, e o desafio é garantir uma ida até a cidade com tranquilidade e segurança. O planejamento da viagem não está fechado, mas neste momento a disposição é de ficar o mínimo possível em território venezuelano. A delegação chegaria na véspera do jogo e partiria logo em seguida ao apito final.

Antes de enfrentar os venezuelanos, a seleção vai jogar contra a Bolívia, no dia 6 de outubro, uma quinta-feira, em Natal. É estudada a possibilidade de a equipe permanecer na capital do Rio Grande do Norte até o domingo, quando viajaria em voo fretado para a Venezuela.

Há um outro poblema: a cidade de Mérida está sem aeroporto comercial. Assim, a solução será aterissar na cidade de El Vigia e encarar viagem de ônibus de 75 km até o local do jogo. As informações são de que a estrada encontra-se em bom estado de conservação e o percurso pode ser cumprido em cerca de 1h30.

Pelo menos por enquanto, a CBF não trabalha com a hipótese de a partida ser adiada ou transferida para outro país por causa da ameaça de convulsão social na Venezuela. Mas a entidade pedirá ao governo do presidente Nícolas Maduro garantias de segurança para a delegação e cidadãos brasileiros que forem à Mérida por causa do jogo.

Se houver dificuldade, pode ser seguido caminho semelhante ao da Argentina, que ameaçou não jogar ontem na Venezuela por falta de segurança para seus atletas. Após receber garantias a delegação concordou em viajar.

No planejamento a ser montado pela CBF também está considerada a possibilidade de levar à Venezuela itens de alimentação, limpeza e higiene.

O horário do jogo é outro problema. Os venezuelanos querem que a partida comece às 20h30, de Brasília, como ocorreu nos confrontos contra Argentina e Chile. Isso complicaria grande da TV Globo, que transmite os jogos da seleção para o Brasil e existe a tentativa de convencer a Conmebol a mudar o horário no mínimo para as 21h30.