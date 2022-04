CBF confirma para junho amistoso da seleção brasileira com o Japão em preparação para a Copa

A CBF confirmou nesta quarta-feira a data e o horário do amistoso da seleção brasileira com o Japão, em preparação para a Copa do Mundo do Catar, a ser disputada entre novembro e dezembro deste ano. O duelo foi marcado para o dia 6 de junho (segunda-feira), às 7h20, pelo horário de Brasília.

A partida será disputada no Estádio Nacional de Tóquio, na capital japonesa. Será o segundo amistoso do time nacional contra os japoneses sob o comando de Tite. O anterior aconteceu em 2017, quando o Brasil venceu por 3 a 1, com gols de Neymar, Marcelo e Gabriel Jesus, em Lille, na França. O Japão está confirmado no Mundial do Catar.

Nos próximos dias, a CBF deve confirmar também data e horário do amistoso com a Coreia do Sul, também na Ásia. Estes dois jogos já haviam sido anunciados pelo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, na semana passada. A convocação para estas duas partidas deve ser feita em maio, em data ainda não definida.

Depois destes amistosos em solo asiático, a seleção fará mais dois jogos com a Argentina. O primeiro está marcado para 11 de junho, em Melbourne, na Austrália. Será o Superclássico das Américas, de caráter amistoso. O segundo duelo entre as duas equipes sul-americanas vai ocorrer em 22 de setembro e será válido ainda pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo.

Trata-se da disputa do chamado "clássico da Anvisa", que estava marcado para setembro do ano passado, mas foi interrompido nos primeiros minutos por técnicos da Anvisa por causa da entrada irregular de jogadores argentinos no Brasil, desrespeitando as regras nacionais sobre a covid-19. O local do jogo ainda não foi definido. As Eliminatórias já acabaram e as duas seleções se classificaram para a Copa.

O Brasil ainda tem confirmado um amistoso com a seleção do México, também em setembro. Após estes cinco jogos, a seleção de Tite vai se apresentar no dia 14 de novembro para iniciar a preparação mais direta para o Mundial. O grupo fará treinos na Europa até o dia 19, antes de viajar para Doha. No Catar, o Brasil já conhece sua trajetória na fase de grupos. A estreia será contra a Sérvia no dia 24 de novembro. Na sequência, enfrentará Suíça, no dia 28, e Camarões, no dia 2 de dezembro.