CBF sofre para definir amistosos da seleção antes da Copa

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda não conseguiu marcar os dois testes que a seleção deverá fazer antes da sua estreia da Copa. O plano é realizar amistosos ou mesmo um simples jogo-treino na preparação para a disputa do Mundial da África do Sul, mas está difícil viabilizar essa programação planejada pelo técnico Dunga.

A ideia é fazer os testes com seleções de menor expressão, pois o objetivo é mesmo treinar o time do Brasil para a estreia na Copa, que será no dia 15 de junho contra a Coreia do Norte, em Johannesburgo. O problema é encontrar adversários nessa época de preparação para o Mundial, além da dificuldade para resolver a questão logística dos jogos.

O mais provável é que a seleção faça os testes na própria África do Sul, para evitar grandes deslocamentos. Mas ainda não foram definidas as datas, os locais e muito menos os adversários. Por enquanto, a administração da CBF tem trabalhado bastante nas negociações para que Dunga possa colocar o time para jogar antes da estreia na Copa.