CBF sorteia nesta segunda confrontos das quartas da Copa do Brasil

A CBF sorteará nesta segunda-feira, às 15h (de Brasília), o sorteio dos confrontos das quartas de final da Copa do Brasil. O evento acontecerá na sede da entidade, no Rio. As partidas acontecerão nos dias 10 e 17 de julho, após o fim da Copa América.

O torneio oferece premiação milionária. Os time que avançaram para as quartas faturaram R$ 3 milhões. As oito classificados foram: Athletico-PR, Atlético-MG, Bahia, Cruzeiro, Flamengo, Grêmio, Internacional e Palmeiras. Quem passar para as semifinais garantirá mais R$ 6,5 milhões. As finais estão marcadas para os dias 4 e 11 de setembro. O campeão receberá R$ 50 milhões em premiação. E o vice-campeão ganhará R$ 20.

Na atual edição, das oito equipes que também foram à Libertadores e entraram somente nas oitavas de final, sete garantiram vaga para as quartas. Somente o São Paulo, eliminado na fase pré do torneio continental, que caiu diante do Bahia. O Cruzeiro, atual bicampeão do torneio, continua vivo em busca do tri.

O time mineiro eliminou o Fluminense na fase anterior. No jogo de ida empatou por 1 a 1. Na volta, caminhava para uma classificação no tempo regulamentar, mas nos acréscimos o garoto João Pedro empatou em 2 a 2 para os cariocas com um gol de bicicleta e levou a decisão para os pênaltis. Com erros para os dois lados, o Cruzeiro avançou ao fazer 3 a 1.

Há apenas uma equipe paulista ainda na disputa, o Palmeiras. Líder isolado do Brasileirão, garantido nas oitavas da Libertadores, a equipe treinada por Felipão mantém também vivo o sonho pelo título da Copa do Brasil. O time alviverde eliminou o Sampaio Corrêa na fase anterior. Poupando os titulares nos dois jogos, venceu o primeiro por 1 a 0 e o segundo por 2 a 0.