CBF suspende jogo do Cuiabá nesta 3ª por má condição do gramado da Arena Pantanal

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou na noite de sexta-feira que o jogo entre Cuiabá e Coritiba, marcado para esta terça, às 21h30 (de Brasília), pela 24.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, está suspenso por conta das péssimas condições do gramado, incompatíveis para a prática de futebol profissional, da Arena Pantanal, em Cuiabá.

O jogo deste sábado contra o Oeste, às 19 horas, pela 23.ª rodada, foi mantido por conta do Estatuto do Torcedor. No entanto, mais duas partidas do Cuiabá como mandante (Londrina e Vitória) estão com locais "a definir".

"As duas próximas partidas do Cuiabá como mandante estarão na tabela como (a definir) até a recuperação do gramado. Caso a recuperação não se confirme, a DCO (Diretoria de Competições) indicará outro local para a realização das seguintes partidas", anunciou a CBF.

Com 32 pontos, o Cuiabá está no meio da tabela de classificação e busca a vitória diante do Oeste para encostar no G4 - a zona de acesso para a elite do Brasileirão.